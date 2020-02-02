Роналду повторил рекорд "Ювентуса"

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Роналду повторил рекорд "Ювентуса"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом с пенальти в матче 22-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:0, перерыв).

Таким образом, Роналду стал вторым игроком в истории "Ювентуса", который забивал голы в девяти матчах Серии А подряд. Ранее подобное достижение покорилось Давиду Трезеге в 2005 году.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком Серии А в январе. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Пьянь,Лесновски,Карлыч в один голос:"ПЕНАЛДУУУУУ!!!!!"

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Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

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