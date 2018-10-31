Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 60-летней давности

8 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 60-летней давности

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 7 голов в своих первых десяти матчах Серии А.

Таким образом, как сообщает Tuttosport, 33-летний португалец повторил рекорд "бьянконери" 60-летней давности.

Ранее только валлиец Джон Чарльз демонстрировал аналогичную результативность в сезоне 1957/58.

"Ювентус" купил Роналду прошлым летом за 117 миллионов евро. При этом в первых трёх играх в рамках Серии А нападающий не мог отличиться.

Не пропустите: Роналду назвал своих конкурентов в борьбе за "Золотой мяч" 2018 года. | http://soccernews.ru

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Комментарии
TurculecNEW

Бля, админы! Удалите этих пидоров с сайта.

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Реджиста

Что-то много стало статей про педика,опять начали пиар к вручению очередного липового мячика

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bolatbek

Мне омерзительно читать каждый раз подобные комментарий. Я даже не могу представить, что все это написали обыкновенные люди. Тем не менее я очень рад очередному рекорду Криштиану Рональду, теперь уже в Италии. Он единственный футболист в мире, который получил все возможные титулы с двумя великими клубами (МЮ и Реал). Я уверен, что он этого добьется и с Ювентусом. Я так же рад, что он стал первым в мире человеком по числу подписчиков (144 миллиона 200 тысяч). Я бесконечно горд, что живу в ЭПОХУ Криштиану Рональду.

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Вахтанг

А я люблю Роналду и с удовольствием трахнулся бы с ним в сраку,сначала он как лидер бы засадил мне,потом я ему

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Мария Ивановна

Какой же надо быть СКОТИНОЙ, чтоб насиловать красивую молодую девушку в СРАКУ. —Я понимаю, что Роналду ПЕДИК и этого не скрывает, но изнасилование НЕЕСТЕСТВЕННЫМ способом женщину в СРАКУ, это АМОРАЛЬНО и НЕКУЛЬТУРНО!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

я тоже ПИДОР, и не вижу ничего плохого в сексе в жопу...

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РМ

а я ещё и в рот беру

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Так это вообще прекрасно!

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