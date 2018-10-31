Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 60-летней давности

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 7 голов в своих первых десяти матчах Серии А.

Таким образом, как сообщает Tuttosport, 33-летний португалец повторил рекорд "бьянконери" 60-летней давности.

Ранее только валлиец Джон Чарльз демонстрировал аналогичную результативность в сезоне 1957/58.

"Ювентус" купил Роналду прошлым летом за 117 миллионов евро. При этом в первых трёх играх в рамках Серии А нападающий не мог отличиться.

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