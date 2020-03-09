Роналду повторил шутку Заболотного, отреагировав на пустую микст-зону

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на пустую микст-зону перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с "Интером".

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Италии все матчи Серии А проходят без зрителей.

Португалец пройдя мимо пустой микст-зоны португалец сделал вид, что хлопает болельщикам по рукам.

Отметим, что ранее также пошутил нападающий Антон Заболотный, который после игры с "Уралом" (2:0) прошел через пустую микст-зону со словами "без комментариев, спасибо большое".

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