Роналду повторил суперрекорд Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге Чемпионов.

Поединок 1-го тура группового этапа с "Янг Бойз" стал для португальца 177-м в турнире и по этому показателю он догнал испанского голкипера Икера Касильяса. Таким образом, следующий матч станет для Роналду рекордным.

Напомним, что 36-летний Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов со 135 голами.

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