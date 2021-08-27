Роналду пойдёт на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, ведёт переговоры с "Манчестер Сити".

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны обсуждают размер зарплаты 36-летнего футболиста.

Сообщается, что португалец в случае возвращения в АПЛ пойдёт на уменьшение оклада, который сейчас составляет 31 миллион евро в год.

Ранее стало известно, что "горожане" готовы заплатить за Роналду 30 миллионов евро.

Форвард выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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