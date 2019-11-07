Роналду поздравил игроков "Ювентуса" с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме пост с поздравлениями партнёров по команде.

"Мы в плей-офф Лиги Чемпионов. Браво, парни!" - написал португалец.

"Ювентус" набрал 10 очков в четырёх турах группового этапа ЛЧ и досрочно завоевал путёвку в 1/8 финала турнира.

34-летний Роналду в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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