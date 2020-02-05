Роналду поздравил сам себя с юбилеем



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, форварду исполнилось 35 лет.

"С днем рождения меня", - написал футболист в своем Instagram, прикрепив видео с сегодняшней тренировки команды.

В нынешнем сезоне португалец провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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