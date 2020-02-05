Роналду поздравил сам себя с юбилеем

2 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду поздравил сам себя с юбилеем
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, форварду исполнилось 35 лет.

"С днем рождения меня", - написал футболист в своем Instagram, прикрепив видео с сегодняшней тренировки команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday to me!!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне португалец провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" красиво поздравил Роналду с 35-летием. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

А где ж подарок себе " самому лучшему "?... Ну, типа второй хвост на башке... Или дреды...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Или маникюр новый ...или педикюр...

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