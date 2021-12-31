Роналду поздравил сэра Алекса Фергюсона с юбилеем

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Роналду поздравил сэра Алекса Фергюсона с юбилеем

Фото твиттер The CR7 Timeline

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал в сторис инстаграма поздравительный пост, посвящённый юбилею бывшего главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

Напомним, что сегодня, 31 декабря, легендарному шотландцу исполнилось 80 лет.

"С днём рождения, сэр", - написал португалец.

Роналду выступал за "МЮ" под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. В 2013-м культовый тренер закончил карьеру.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 80-летием. | http://soccernews.ru
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