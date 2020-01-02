Роналду поздравил своих поклонников с Новым годом
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил с Новым годом своих фолловеров в инстаграме.
"2020-й будет годом, полным любви, здоровья, мира и успехов для всех! Всем счастливого Нового года!" - написал звёздный португалец, сопроводив пост двумя фотографиями со своей девушкой Джорджиной Родригес.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
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|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
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|Кальяри
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|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
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|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
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|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
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|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
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|17
|11