Роналду поздравил своих поклонников с Новым годом

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил с Новым годом своих фолловеров в инстаграме.

"2020-й будет годом, полным любви, здоровья, мира и успехов для всех! Всем счастливого Нового года!" - написал звёздный португалец, сопроводив пост двумя фотографиями со своей девушкой Джорджиной Родригес.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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