Роналду пожелал удачи своему бывшему клубу в матче против "Атлетико"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду побывал в расположении португальского "Спортинга", чтобы пожелать удачи команде в предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Посмотрите, кто пришел, чтобы дать нам немного силы на игру ... Лев Криштиано!", - написала пресс-служба лиссабонцев в твиттере.

Фото: Роналду поддержал "Спортинг".

Матч "Атлетико" - "Спортинг" начнется в 22:05 мск.

Напомним, что 33-летний Роналду является воспитанником "Спортинга" и выступал за клуб в сезоне 2002/03.

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