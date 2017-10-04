Роналду пожертвовал на благотворительность 600 тысяч евро

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Роналду пожертвовал на благотворительность 600 тысяч евроВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду пожертвовал на благотворительность 600 тысяч евро.

Как информирует Marca, португалец выставил на аукцион копию "Золотого мяча", который он получил в 2013-м году. В итоге, реплика награды футболиста была приобретена за 600 тысяч евро израильтянином Иданом Офером. Полученную сумму Роналду направил на благотворительные цели.

Напомним, Роналду потренировался вместе со своим сыном. | soccernews.ru

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