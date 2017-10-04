Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду пожертвовал на благотворительность 600 тысяч евро.

Как информирует Marca, португалец выставил на аукцион копию "Золотого мяча", который он получил в 2013-м году. В итоге, реплика награды футболиста была приобретена за 600 тысяч евро израильтянином Иданом Офером. Полученную сумму Роналду направил на благотворительные цели.

Напомним, Роналду потренировался вместе со своим сыном. | soccernews.ru