Роналду позвал Бензема в "Ювентус"

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Роналду позвал Бензема в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет воссоединиться в туринском клубе с форвардом "Реала" Каримом Бензема.

По информации Sport Italia, португалец уже связывался с французом и предлагал ему присоединиться к "старой синьоре".

Руководство "Ювентуса" полностью поддерживает инициативу своей главной звезды, рассчитывая, что ему удастся переманить экс-одноклубника в Италию.

Напомним, что Роналду и Бензема играли вместе за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего Криштиану уехал покорять Серию А.

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