Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов отдельно от партнёров по "Реалу"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов отдельно от партнёров по команде, сообщает испанская пресса.

33-летний португалец решил отметить третий кряду триумф в ЛЧ в кругу своей семьи.

СМИ предполагают, что это может быть связано с возможным уходом Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru