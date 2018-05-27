Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов отдельно от партнёров по "Реалу"

1 Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов отдельно от партнёров по "Реалу"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов отдельно от партнёров по команде, сообщает испанская пресса.

33-летний португалец решил отметить третий кряду триумф в ЛЧ в кругу своей семьи.

СМИ предполагают, что это может быть связано с возможным уходом Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Хала, РЕАЛ !!! Ура!!!

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