Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"

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Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны других клубов.

"Было ли предложение "Ювентуса" единственным у меня? Да, оно было единственным", - приводит слова португальского бомбардира AS.

Напомним, переход в "Ювентус" Роналду назвал нелегким решением. | soccernews.ru

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