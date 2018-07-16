Роналду: "Предложение "Ювентуса" было единственным"

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны других клубов.

"Было ли предложение "Ювентуса" единственным у меня? Да, оно было единственным", - приводит слова португальского бомбардира AS.

Напомним, переход в "Ювентус" Роналду назвал нелегким решением. | soccernews.ru