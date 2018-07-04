Роналду предложил свои услуги "Ювентусу" перед ЧМ-2018

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентусжорже мендеш

Роналду предложил свои услуги "Ювентусу" перед ЧМ-2018Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду первым вышел на контакт с туринским "Ювентусом", информирует Premium Sport.

Так, по сведениям источника, именно 33-летний нападающий предложил свои услуги "старой синьоре", которая до этого даже не рассматривала вариант с его приобретением. Встреча португальца и его агента Жорже Мендеша со спортивным директором чемпионов Италии Фабио Паратичи состоялась в преддверии Чемпионата Мира.

Напомним, Marca назвала пять причин, из-за которых Роналду хочет покинуть "Реал". | soccernews.ru

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