Роналду предложил "Ювентусу" две кандидатуры на пост главного тренера

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил руководству клуба две кандидатуры на пост главного тренера, сообщает Libero.

По сведениям издания, разговор состоялся еще до объявления об уходе нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Португалец хочет, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти или Жозе Моуринью, с которым он ранее работал в "Реале".

Приход Анчелотти, который сейчас возглавляет "Наполи", маловероятен, так как его плохо примут болельщики из-за многолетней работы в "Милане". Что касается Моуринью, то в данный момент он является свободным агентом, а ранее тренировал "Интер".

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