Роналду предоставлен дополнительный отдых перед Чемпионатом Мира

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что капитану национальной команды Криштиану Роналду предоставлен дополнительный отдых в преддверии ЧМ-2018.

"Он отдыхает. Я не собираюсь его отвлекать после сезона, в который он вложил столько сил. Надеюсь, Роналду присоединится к сборной в хорошем состоянии. Это главное" - цитирует Сантуша Goal.com.

Таким образом, под вопросом находится участие 33-летнего Роналду в товарищеских матчах против Бельгии (2 июня) и Алжира (7 июня).

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