Роналду предстал в новом стиле

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Роналду предстал в новом стиле

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал в инстаграме свой новый стиль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starting the weekend with a good vibe and a good style

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Начинаем выходные с хорошей атмосферой и хорошим стилем", - подписал фото португалец.

Отметим, что на Роналду комплект одежды от Louis Vuitton, стоимость которого составляет примерно 1300 евро.

В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей, забил 27 голов и отдал 5 ассистов.

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Комментарии

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lesnovsky

О... Пусть так и выходит на поле... Гребаный гей...

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