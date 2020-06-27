Роналду предстал в новом стиле
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал в инстаграме свой новый стиль.
"Начинаем выходные с хорошей атмосферой и хорошим стилем", - подписал фото португалец.
Отметим, что на Роналду комплект одежды от Louis Vuitton, стоимость которого составляет примерно 1300 евро.
В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей, забил 27 голов и отдал 5 ассистов.
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|Рома
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|Наполи
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Болонья
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|11
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|Сассуоло
|26
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|Торино
|26
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|26
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|Дженоа
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|Лечче
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|19
|СПАЛ
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