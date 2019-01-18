Роналду предстанет перед испанским судом

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Роналду предстанет перед испанским судом
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вынужден предстать в испанском суде по обвинению в фискальном мошенничестве, сообщает Mirror.

По сведениям издания, португалец уже договорился о том, что выплатит 19 миллионов евро в качестве штрафа за уклонение в неуплате налогов. Также он будет приговорен к двум годам тюрьмы условно.

Аналогичное слушание пройдет в отношении экс-игрока мадридского "Реала" Хаби Алонсо. Он должен выплатить штраф в размере четырех миллионов евро.

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