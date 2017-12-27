Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду предъявил претензии испанскому налоговому агентству.

В частности, как информирует El Mundo Deportivo, представители 32-летнего нападающего, которые ведут его дела в суде, отметили, что обвинитель применяет различные критерии оценки проступков, совершенных им и форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси, в гораздо большем ущербе для него, нежели для аргентинца.

Напомним, Мбаппе уже не восхищается Роналду. | soccernews.ru