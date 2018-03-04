Роналду предъявил претензии Зидану

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду предъявил претензии главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по информации испанской прессы, португальский форвард остался недоволен тем, что наставник "сливочных" не дал доиграть ему до конца вчерашний матч Ла Лиги против "Хетафе", заменив его на Марсело. Пятикратному обладателю "Золотого мяча" пришлось не по нраву, что француз решил снова его не нагружать по полной, несмотря на то, что во вторничной игре чемпионата против "Эспаньола" он вовсе не принимал участия.

Напомним, вчера Роналду забил 50-й гол головой в Ла Лиге. | soccernews.ru