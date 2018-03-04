Роналду предъявил претензии Зидану
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду предъявил претензии главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.
Так, по информации испанской прессы, португальский форвард остался недоволен тем, что наставник "сливочных" не дал доиграть ему до конца вчерашний матч Ла Лиги против "Хетафе", заменив его на Марсело. Пятикратному обладателю "Золотого мяча" пришлось не по нраву, что француз решил снова его не нагружать по полной, несмотря на то, что во вторничной игре чемпионата против "Эспаньола" он вовсе не принимал участия.
Напомним, вчера Роналду забил 50-й гол головой в Ла Лиге. | soccernews.ru
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|Команда
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
|27
|53
|5
|Севилья
|27
|45
|6
|Вильярреал
|27
|41
|7
|Жирона
|27
|40
|8
|Эйбар
|27
|39
|9
|Бетис
|27
|37
|10
|Хетафе
|27
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Реал Сосьедад
|27
|33
|13
|Леганес
|27
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|Атлетик Бильбао
|27
|32
|15
|Эспаньол
|27
|32
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|27
|21
|18
|Лас Пальмас
|26
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|27
|19
|20
|Малага
|27
|13