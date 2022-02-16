Роналду прервал серию из шести безголевых матчей

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился голом в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном".

Роналду отличился в начале второго тайма, прервав серию из шести матчей без голов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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