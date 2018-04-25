Роналду прервал свою 12-матчевую результативную серию

Теги криштиану роналдубавария мюнхенреал мадрид

Роналду прервал свою 12-матчевую результативную сериюФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прервал свою 12-матчевую результативную серию за клуб.

Остановить португальского бомбардира смогла мюнхенская "Бавария", которой, однако, это не сильно помогло в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против королевского клуба. Всего же в этих 12-ти поединках 33-летний нападающий отметился 22 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Напомним, Роналду вышел на второе место по числу сыгранных матчей в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов