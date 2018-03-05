Роналду превосходит свой прошлогодний график по голам

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду превосходит свой прошлогодний график по голамВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду превосходит свой прошлогодний график по голам.

Так, в 10-ти матчах в 2018-м году португальский форвард забил уже 14 мячей. К этому же времени в прошлом году он отметился "только" 9 результативными ударами, приняв участие при этом в 12-ти играх за королевский клуб.

Напомним, Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Рону не нужно никого догонять, пусть догоняют его!

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Фанат РМ

Слушай, Вася, Рон всегда был лучший и будет!!!

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ВАСЯ

Криш Ро пытается догнать лидеров Месси и Суареса

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