Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду превосходит свой прошлогодний график по голам.

Так, в 10-ти матчах в 2018-м году португальский форвард забил уже 14 мячей. К этому же времени в прошлом году он отметился "только" 9 результативными ударами, приняв участие при этом в 12-ти играх за королевский клуб.

Напомним, Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале". | soccernews.ru