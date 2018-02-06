Роналду превратит мадридский Дом книги в отель



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду продолжает развивать свой бизнес, сообщает Marca.

По сведениям издания, португальский футболист собирается купить мадридский Дом книги. В нем форвард сделает отель. А на последнем этаже здания будет оборудован личный пентхаус Роналду.

Ранее сообщалось, что 33-летний Роналду откроет отели в Нью-Йорке и Марракеше.

Кроме того португалец является владельцам компаний по производству одежды, обуви, парфюмерии и спортивных напитков.

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