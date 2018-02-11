Роналду превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере

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Роналду превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада".

Как сообщает Sky Sports, благодаря этим голам 33-летний португалец превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере.

Теперь в активе Роналду 552 гола, которые распределились следующим образом: "Спортинг" - 5, "Манчестер Юнайтед" - 118, "Реал" - 429.

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