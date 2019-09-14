Роналду презентовал новый парфюм

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл презентацию нового аромата, выпущенного под брендом CR7.

Парфюм в стильном синем флаконе получил название "Сохраняй спокойствие".

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 1 гол в 2 матчах Серии А.

Помимо парфюмерии звёздный португалец выпускает под своим брендом нижнее бельё и линейку одежды.

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