Роналду презентовал новый парфюм

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Роналду презентовал новый парфюм

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл презентацию нового аромата, выпущенного под брендом CR7.

Парфюм в стильном синем флаконе получил название "Сохраняй спокойствие".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m ready to Play It Cool! Are you? #CR7PlayItCool

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 1 гол в 2 матчах Серии А.

Помимо парфюмерии звёздный португалец выпускает под своим брендом нижнее бельё и линейку одежды.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Все геи на запах этого парфюма слетаются как мухи на ***** Очень скоро, о я буду презентовать фирменные трусики под названием "Кристиано", с сердечком против заднего прохода.

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