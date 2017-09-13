Роналду приближается к "Манчестер Юнайтед"? Португалец нанял адвоката Моуринью

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду будет сотрудничать с адвокатом главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Хосе Антонио Чокланом.

Как информирует The Sun, Чоклан будет представлять интересы португальского бомбардира в деле по невыплате футболистом налогов в испанскую казну в размере 14-ти миллионов евро. Европейская пресса уже предположила, что это сотрудничество может приблизить "без пяти минут" пятикратного обладателя "Золотого мяча" к возвращению в стан "красных дьяволов".

Напомним, Зидан признал зависимость "Реала" от Роналду. | soccernews.ru