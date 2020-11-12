Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную

Теги ювентуспортугалиякриштиану роналдустатистика

Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 102-й гол за национальную команду.

35-летний нападающий туринского "Ювентуса" отличился в товарищеском матче с Андоррой (7:0).

Роналду стал ещё на шаг ближе к мировому рекорду по забитым мячам за сборную, который пока принадлежит иранцу Али Даеи (109).

Чтобы записать в свой актив 102 гола, форвард провёл за португальскую команду 168 матчей.

Не пропустите: Девушка Роналду показала, как сидит на шпагате на яхте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов