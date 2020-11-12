Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 102-й гол за национальную команду.

35-летний нападающий туринского "Ювентуса" отличился в товарищеском матче с Андоррой (7:0).

Роналду стал ещё на шаг ближе к мировому рекорду по забитым мячам за сборную, который пока принадлежит иранцу Али Даеи (109).

Чтобы записать в свой актив 102 гола, форвард провёл за португальскую команду 168 матчей.

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