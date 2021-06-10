Роналду приблизился к рекорду по голам за сборную

Фото: твиттер ФИФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в игре против Израиля (4:0).

Этот гол стал для 36-летнего португальца 104-м в футболке национальной сборной. Рекорд по голам за сборную принадлежит Али Даеи из Ирана - 109 голов.

Таким образом, чтобы повторить рекорд Роналду нужно забить 5 голов.

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 Португалия сыграет против Германии, Франции и Венгрии.

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