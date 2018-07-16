Роналду прибыл на медосмотр в "Ювентус"

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Роналду прибыл на медосмотр в "Ювентус"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду уже прибыл на медосмотр в клинику "J Medical".

После прохождения медицинского обследования португалец подпишет со "старой синьорой" контракт сроком на четыре года и зарплатой в размере 30-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду перед медосмотром уже ждали тысячи фанатов "Ювентуса". | soccernews.ru

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