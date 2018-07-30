Форвард Криштиану Роналду прибыл на тренировочную базу "Ювентуса".

Напомним, что сегодня португалец проведет свою первую тренировку в новом клубе.

"Ювентус" приобрел Роналду у "Реала" этим летом за 112 миллионов евро.

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