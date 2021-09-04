Роналду прибыл в Манчестер

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Роналду прибыл в МанчестерФото: сайт "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прилетел в Англию.

Как сообщает сайт "МЮ", 36-летний португалец прибыл в Манчестер в четверг вечером, где его встречал технический директор клуба Даррен Флетчер.

Отметим, что Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии, так как из-за перебора желтых карточек он не сможет сыграть против Азербайджана.

Планируется, что на следующей неделе Роналду приступит к тренировкам с "МЮ", чтобы принять участие в игре против "Ньюкасла", которая пройдет 11 сентября.

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