Роналду прибыл в Турин: опубликовано фото

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Роналду прибыл в Турин: опубликовано фото

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Турин, сообщает журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

В понедельник футболист приступит к тренировкам в составе туринского клуба.

Напомним, что 33-летний португалец перешел "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт. Его зарплата в "Юве" составит 30 миллионов евро в год.

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