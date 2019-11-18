Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен после международной паузы наладить отношения с партнёрами по туринской команде.

По информации La Repubblica, португалец собирается пригласить всех одноклубников на ужин, где он планирует извиниться за своё поведение во время матча с "Миланом".

Напомним, что звёздный футболист после замены в начале второго тайма отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "бьянконери", забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.

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