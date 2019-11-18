Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен после международной паузы наладить отношения с партнёрами по туринской команде.
По информации La Repubblica, португалец собирается пригласить всех одноклубников на ужин, где он планирует извиниться за своё поведение во время матча с "Миланом".
Напомним, что звёздный футболист после замены в начале второго тайма отказался пожимать руку главному тренеру Маурицио Сарри и садиться на скамейку запасных. Вместо этого он досрочно ушёл в раздевалку, а затем до финального свистка уехал со стадиона.
В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "бьянконери", забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов
-
Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро
-
Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро
-
Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи
-
Бразилия - победитель юношеского ЧМ-2019
Лента новостей
-
ЦСКА в товарищеском матче разгромил ростовский СКА
-
Цорн объяснил, почему привёл Тедеско в "Спартак"
-
ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина
-
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать 8 футболистов
-
Дешам провёл юбилейный матч на посту главного тренера сборной Франции
-
Роналду придумал, как уладить конфликт с игроками "Ювентуса"
-
Цорн: "Хотим сделать "Спартак" более европейским клубом"
-
"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Интера"
-
Саутгейт назвал фаворитов Евро-2020
-
Пятов стал рекордсменом сборной Украины
-
Гендиректор ЦСКА сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Рома" готова зимой вернуть Калинича в "Атлетико"
-
Ничего не решающий матч с массой рекордов: Косово разгромно проиграло Англии, но имеет отличные шансы пройти на Евро
-
Сколари может возглавить сборную Китая
-
Тренер "Ростова" оценил игровые кондиции Мамаева в первом матче после тюрьмы
-
"Реал" и "Барселона" поборются за защитника "Интера"
-
Марадона близок к уходу из "Химнасии"
-
Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро
-
Нобоа ответил тем, кто считает "Сочи" фарм-клубом "Зенита"
-
Гендиректор ЦСКА высказался о трансферах Гогуа и Лукаса Сантоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7