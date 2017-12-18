Роналду приготовил щедрые подарки для своих одноклубников

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Роналду приготовил щедрые подарки для своих одноклубниковВ преддверии нового года ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду приготовил щедрые подарки для своих одноклубников и тренерского штаба своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний форвард презентует своим партнерам и наставникам по клубу наручные часы стоимостью 12 тысяч евро каждые, которые для него сделал один из известных швейцарских мастеров. Всего португалец сделал заказ на 30 изделий, потратив в общей сумме 360 тысяч евро. Подобным жестом Роналду хочет поблагодарить свою команду, которая помогла ему выиграть титулы на клубном и индивидуальном уровнях в 2017-м году.

Напомним, Рамос назвал Роналду одним из лучших игроков в истории футбола. | soccernews.ru

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