Роналду пригрозил "Реалу" уходом из клуба

Теги реал мадридманчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду пригрозил "Реалу" уходом из клубаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду пригрозил королевскому клубу уходом из "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард сообщил руководству "сливочных", что ближайшим летом он будет готов вернуться в "Манчестер Юнайтед", если ему не будет повышен оклад до уровня самых высокооплачиваемых игроков планеты - Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ).

Напомним, Роналду сделал выбор между Де Хеа и Алиссоном. | soccernews.ru

комментарии
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Тут иначе надо вопрос ставить... Нужно мешкам - Неймару и Месси зарплату урезать.

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PWNZ

кто круче?

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sex

Через 2-3 года этот Роналдо будет в жопе, и никому не будет нужен даже за бутылку красного!!!

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сверху говно

года 3 назад также говорили.

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Xes

за бутылку красного роналду все сделает

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