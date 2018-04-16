Роналду пригрозил "Реалу" уходом из клуба

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду пригрозил королевскому клубу уходом из "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 33-летний форвард сообщил руководству "сливочных", что ближайшим летом он будет готов вернуться в "Манчестер Юнайтед", если ему не будет повышен оклад до уровня самых высокооплачиваемых игроков планеты - Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ).

Напомним, Роналду сделал выбор между Де Хеа и Алиссоном. | soccernews.ru