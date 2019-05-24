Роналду примерил на себя образ музыканта

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду примерил на себя образ музыканта

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил фанатов фотографией с гитарой в руках.

При этом форвард обул туфли своей компании CR7. 

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду посетил этап "Формулы-1". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 мая

Главные новости дня: 23 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов