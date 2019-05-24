Роналду примерил на себя образ музыканта

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил фанатов фотографией с гитарой в руках.

При этом форвард обул туфли своей компании CR7.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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