Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, португалец намерен принять решение по своему будущему после окончания чемпионата Европы. У Роналду есть варианты с переходом в "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду показал фото с дня рождения своих детей. | http://soccernews.ru