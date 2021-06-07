Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020

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Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, португалец намерен принять решение по своему будущему после окончания чемпионата Европы. У Роналду есть варианты с переходом в "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

второгодник-первоклашка Дмитрий; "старое трухлявое португальское полено никому и нафиг не нужно!бгг

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Друг,спасибо за поддержку!Я всегда знал,что ты из этих , как их ... - заднеприводных!

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