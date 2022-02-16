Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Брайтон" со счетом 2:0.
В начале второго тайма счет открыл Криштиану Роналду, а в компенсированное время преимущество манкунианцев увеличил Бруну Фернандеш.
"Манчестер Юнайтед", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 33 очками остался на девятой позиции.
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 2:0 (0:0)
Голы: Роналду, 51 - 1:0, Фернандеш, 90+7 - 2:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Санчо (Теллес, 80), Эланга (Рэшфорд, 79).
"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уэбстер, Кукурелья, Гросс (Альсате, 60), Мак Аллистер, Модер, Биссума, Троссард (Лэмпти, 60), Мопе (Уэлбек, 70).
Удаление: Данк (54).
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|27
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|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
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|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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