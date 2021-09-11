Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1.

Победу манкунианцам принесли дубль Криштиану Роналду и голы Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда. В составе гостей отличился Хави Манкильо.

"Манчестер Юнайтед", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с одним очком опустился на 19-ю позицию.

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 4:1 (1:0)

Голы: Роналду, 45 - 1:0, Манкильо, 56 - 1:1, Роналду, 62 - 2:1, Бруну Фернандеш, 80 - 3:1, Лингард, 90+2 - 4:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, ван де Бек, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Лингард, 66), Марсьяль, Роналду, Гринвуд.

"Ньюкасл": Вудмен, Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

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