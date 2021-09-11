Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1.
Победу манкунианцам принесли дубль Криштиану Роналду и голы Бруну Фернандеша и Джесси Лингарда. В составе гостей отличился Хави Манкильо.
"Манчестер Юнайтед", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с одним очком опустился на 19-ю позицию.
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 4:1 (1:0)
Голы: Роналду, 45 - 1:0, Манкильо, 56 - 1:1, Роналду, 62 - 2:1, Бруну Фернандеш, 80 - 3:1, Лингард, 90+2 - 4:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, ван де Бек, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Санчо (Лингард, 66), Марсьяль, Роналду, Гринвуд.
"Ньюкасл": Вудмен, Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Не пропустите: Мама Роналду: "Удачи, Манчестер!". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон"
-
Роналду вошел в топ-3 самых возрастных авторов голов в истории "Манчестер Юнайтед"
-
Семак высказался о победе "Зенита" в матче с "Ахматом"
-
"Динамо" Киев победило "Металлист" в матче УПЛ
-
"Арсенал" впервые победил в АПЛ в нынешнем сезоне
-
"Манчестер Сити" с трудом победил "Лестер" в матче АПЛ
-
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Вольфсбург" победил "Гройтер Фюрт" и сохранил лидерство в Бундеслиге
-
Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер"
-
"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ
-
Роналду забил первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Сульшер назвал причину выхода Роналду в стартовом составе в матче с "Ньюкаслом"
-
В "Локомотиве" назвали сроки восстановления Миранчука
-
Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
-
1
Хедира назвал лучшего футболиста из тех, с кем он играл
-
Мама Роналду: "Удачи, Манчестер!"
-
Николич высказался о победе "Локомотива" над "Крыльями Советов"
-
РПЛ опубликовала заявление о ситуации с неучастием Мирзова в матче "Спартак" - "Химки"
-
Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"
-
Роналду выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18