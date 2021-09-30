Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1.
Победу манкунианцам принесли голы Алекса Теллеса и Криштиану Роналду. В составе гостей отличился Пако Алькасер.
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Вильярреал" Испания - 2:1 (0:0)
Голы: Алькасер, 53 - 0:1, Теллес, 60 - 1:1, Роналду, 90+5 - 2:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес (Фред, 89), Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд (Лингард, 89).
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.
Не пропустите: "Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"
-
"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов
-
"Бенфика" разнесла "Барселону" в Лиге чемпионов
-
"Бавария" уничтожила киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов
-
"Челси" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Ньюкасла"
-
Червиченко оценил шансы "Спартака" в предстоящем матче с "Наполи"
-
Куман заменил Пике в первом тайме матча с "Бенфикой" на молодого игрока
-
Мостовой ярко оценил победу "Зенита" над "Мальме"
-
Семин оценил игру "Зенита" в матче с "Мальме"
-
1
Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов
-
"Зенит" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
-
"Аталанта" победила чемпиона Швейцарии в Лиге чемпионов
-
"Зенит" уничтожил "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Только два игрока "Фиорентины" получают больше Кокорина
-
Успехи "Оренбурга" и "Спартака-2", потеря "Торпедо": результаты 14-го тура ФНЛ
-
1
Месси получил оценку ниже, чем Доннарумма за матч с "Манчестер Сити"
-
"Реал", "МЮ", ПСЖ и "Ман Сити" интересуются Осимхеном. "Наполи" выставил огромную цену
-
Влахович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Фиорентины"
-
1
Кавани летом мог оказаться в России
-
Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Бенфики" в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4