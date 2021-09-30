Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"

Теги манчестер юнайтедвильярреал

Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Алекса Теллеса и Криштиану Роналду. В составе гостей отличился Пако Алькасер.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Вильярреал" Испания - 2:1 (0:0)
Голы: Алькасер, 53 - 0:1, Теллес, 60 - 1:1, Роналду, 90+5 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес (Фред, 89), Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд (Лингард, 89).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.

Не пропустите: "Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов

"Ювентус" победил "Челси" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов