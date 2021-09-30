Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1.

Победу манкунианцам принесли голы Алекса Теллеса и Криштиану Роналду. В составе гостей отличился Пако Алькасер.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Вильярреал" Испания - 2:1 (0:0)

Голы: Алькасер, 53 - 0:1, Теллес, 60 - 1:1, Роналду, 90+5 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес (Фред, 89), Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд (Лингард, 89).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.

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