Роналду принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"
В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" разгромил флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:0. Победу туринцам принес дубль Криштиану Роналду, который
дважды забил с пенальти. Еще один гол на счету Маттейса де Лигта.
"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А и в следующем туре в гостях сыграет с "Вероной" (8 февраля).
"Ювентус" – "Фиорентина" - 3:0 (1:0)
Голы: Роналду, 40 (с пенальти) - 1:0, Роналду, 80 (с пенальти) - 2:0, де Лигт, 90+1 - 3:0
"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83), Рабьо, Пьянич, Игуаин (Дибала, 67), Роналду.
"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Игор Жулио, Лирола, Геззаль (Влахович, 60), Пульгар, Кьеза, Бенасси, Чеккерини, Кутроне (Соттиль, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|22
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Болонья
|22
|30
|10
|Хеллас Верона
|20
|29
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|21
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|22
|15