Роналду принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"

Теги ювентусфиорентинакриштиану роналду

Роналду принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"

В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" разгромил флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:0. Победу туринцам принес дубль Криштиану Роналду, который

дважды забил с пенальти. Еще один гол на счету Маттейса де Лигта.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А и в следующем туре в гостях сыграет с "Вероной" (8 февраля).

"Ювентус" – "Фиорентина" - 3:0 (1:0)
Голы: Роналду, 40 (с пенальти) - 1:0, Роналду, 80 (с пенальти) - 2:0, де Лигт, 90+1 - 3:0

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83), Рабьо, Пьянич, Игуаин (Дибала, 67), Роналду.

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Игор Жулио, Лирола, Геззаль (Влахович, 60), Пульгар, Кьеза, Бенасси, Чеккерини, Кутроне (Соттиль, 73).

Не пропустите: Роналду реализовал юбилейный пенальти в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 22 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 22 32
7 Парма Парма 22 32
8 Милан Милан 21 31
9 Болонья Болонья 22 30
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
11 Наполи Наполи 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 22 25
15 Удинезе Удинезе 21 24
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов