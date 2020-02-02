Роналду принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"

В матче 22-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" разгромил флорентийскую "Фиорентину" со счетом 3:0. Победу туринцам принес дубль Криштиану Роналду, который

дважды забил с пенальти. Еще один гол на счету Маттейса де Лигта.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А и в следующем туре в гостях сыграет с "Вероной" (8 февраля).

"Ювентус" – "Фиорентина" - 3:0 (1:0)

Голы: Роналду, 40 (с пенальти) - 1:0, Роналду, 80 (с пенальти) - 2:0, де Лигт, 90+1 - 3:0

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83), Рабьо, Пьянич, Игуаин (Дибала, 67), Роналду.

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Пеццелья, Игор Жулио, Лирола, Геззаль (Влахович, 60), Пульгар, Кьеза, Бенасси, Чеккерини, Кутроне (Соттиль, 73).

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