Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Байером"

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Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Байером"

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" на выезде обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 2:0. На 75-й минуте счет открыл Криштиану Роналду, который замкнул прострел в исполнении Пауло Дибалы. В компенсированное время победу туринцев закрепил Гонсало Игуаин.

"Ювентус" с 16 очками занял первое место в группе D. "Байер" финишировал на 3-й позиции и будет выступать в Лиге Европы.

"Байер" Германия – "Ювентус" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 75 - 0:1, Игуаин, 90+2 - 0:2

"Байер": Градецки, Бендер, Синкгравен, Драгович, Бендер, Бельараби (Бэйли, 66), Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 66), Диаби, Аларио (Фолланд, 82).

"Ювентус": Буффон, Ругани, Демирал, Де Шильо, Данило, Пьянич, Куадрадо (Мураторе, 90), Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду.

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