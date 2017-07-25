Роналду принял окончательное решение по будущему в "Реале"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду принял окончательное решение по будущему в "Реале"Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что не думает о смене клубной прописки.

"Было замечательно выигрывать командные и индивидуальные трофеи в минувшем сезоне. Было бы неплохо снова выиграть титулы в "Реале". Нужно работать усердно год за годом, и я продолжу делать это. Футбол - моя жизнь и страсть", - сказал он.

Ранее сообщалось, что португалец хочет покинуть "Реал" из-за проблем с налоговой полиции Испании.

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