Роналду принял решение о своем будущем

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, наконец, определился со своим будущим, информирует AS.

По сведениям издания, ведущий бомбардир "сливочных" после продолжительных совещаний со своим окружением принял решение остаться в королевском клубе.

Напомним, в услугах Роналду были заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

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