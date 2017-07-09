Роналду принял решение о своем будущем

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Роналду принял решение о своем будущемФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, наконец, определился со своим будущим, информирует AS.

По сведениям издания, ведущий бомбардир "сливочных" после продолжительных совещаний со своим окружением принял решение остаться в королевском клубе.

Напомним, в услугах Роналду были заинтересованы английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Не пропустите: Модрич высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru

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