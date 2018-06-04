Роналду принял решение об уходе из "Реала" еще в марте

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду принял решение об уходе из "Реала" еще в мартеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определился со своим будущим, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, эту информацию подтвердил источник из ближайшего окружения 33-летнего форварда. Сообщается, что португалец тверд в своих намерениях и не планирует менять своего решения.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги Роналду оказался на шестом месте. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов