Роналду принял решение об уходе из "Реала" еще в марте

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду определился со своим будущим, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, эту информацию подтвердил источник из ближайшего окружения 33-летнего форварда. Сообщается, что португалец тверд в своих намерениях и не планирует менять своего решения.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги Роналду оказался на шестом месте. | soccernews.ru