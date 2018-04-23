Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 33-летний форвард решил покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона. О своем намерении португалец может официально объявить уже по завершении финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, если "сливочные" примут в нем участие. Главной причиной такого решения пятикратного обладателя "Золотого мяча" стало усилившееся на него давление со стороны испанской прокуратуры в деле по уклонению им от уплаты налогов.

Напомним, "Реал" озвучил "Ливерпулю" предложение по Салаху. | soccernews.ru