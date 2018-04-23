Роналду принял решение по своему будущему

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду принял решение по своему будущемуВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 33-летний форвард решил покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона. О своем намерении португалец может официально объявить уже по завершении финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, если "сливочные" примут в нем участие. Главной причиной такого решения пятикратного обладателя "Золотого мяча" стало усилившееся на него давление со стороны испанской прокуратуры в деле по уклонению им от уплаты налогов.

Напомним, "Реал" озвучил "Ливерпулю" предложение по Салаху. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Да на фиг ему Китай,? У него и так денег- куры не клюют.Очередная утка!

Ответить
Flamenco

Может он за миллиардами в Китай!!! Он же не молодеет!

Ответить
RIM

Глядя на новости данного сайта все больше убеждаюсь в его желтезне и позорности СМИ

Ответить
Вла

Ну это так говорят новости, а люди должны увидеть официальное заявление об уходе

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов