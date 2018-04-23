Роналду принял решение по своему будущему
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что 33-летний форвард решил покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона. О своем намерении португалец может официально объявить уже по завершении финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, если "сливочные" примут в нем участие. Главной причиной такого решения пятикратного обладателя "Золотого мяча" стало усилившееся на него давление со стороны испанской прокуратуры в деле по уклонению им от уплаты налогов.
Напомним, "Реал" озвучил "Ливерпулю" предложение по Салаху. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
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|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20