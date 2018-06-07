Роналду принял твердое решение покинуть "Реал"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял твердое решение покинуть свой клуб этим летом.

Так, по сведениям Rekord, 33-летний форвард остался разозлен и разочарован тем, что "сливочные", несмотря на сделанное ранее обещание президентом Флорентино Пересом, не прилагают никаких усилий для продления его контракта. Ввиду этого, уверяет португальское издание, решение пятикратного обладателя "Золотого мяча" по своему будущему является окончательным. Наиболее вероятными местами продолжения карьеры игрока называются Англия, Франция и Италия.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение по Роналду. | soccernews.ru