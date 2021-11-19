Роналду: "Пришло время засучить рукава"

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Роналду: "Пришло время засучить рукава"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост в преддверии матча 12-го тура АПЛ против "Уотфорда".

"Пришло время засучить рукава и просто выполнить работу! Давайте достигнем того, на что нацелились в этом сезоне!" - написал звёздный португалец в твиттере.

"Уотфорд" примет "МЮ" в субботу в 18:00 по московскому времени. "Красные дьяволы" идут на 6-м месте в таблице Премьер-лиги.

36-летний Роналду после возвращения в английский клуб в конце августа забил 9 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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